Visite de la collection Jean Weiss Ancienne bibliothèque de Chatillon Saint-Jean Châtillon-Saint-Jean, 16 septembre 2023, Châtillon-Saint-Jean.

Visite de la collection Jean Weiss 16 et 17 septembre Ancienne bibliothèque de Chatillon Saint-Jean Entrée libre

Collection de plus de 5000 fossiles provenant de gisements aujourd’hui inaccessibles ( La Voulte, La Charce, Crussol…) mais aussi de gisements étrangers (USA, Grande-Bretagne, Belgique…) avec, en particulier, des ossements d’animaux du Quaternaire ( 200 000 ans à 2 millions d’années) issus d’anciennes carrières de sable de Chatillon Saint-Jean.

A noter une pièce exceptionnellle de vertèbres de Mesosaurus de Maastricht (NL) de plus de 60 Ma.

Ancienne bibliothèque de Chatillon Saint-Jean Rue Octavéon 26750 Chatillon Saint-Jean Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0680182169 http://www.cesn2607.com La collection Jean Weiss (1917-1997) est constituée de plus de 5000 fossiles provenant en majorité de sites de l’Ardèche et de la Drôme aujourd’hui presque tous inaccessibles. Il s’agit d’un patrimoine paléontologique intéressant proposé au public. Collection située dans l’ancienne bibliothèque à proximité immédiate de la mairie et avec un parking devant la salle D.Autin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©CESN 26-07