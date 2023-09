Cet évènement est passé Venez visiter un joyau Art déco de Villefranche-de-Rouergue ! Ancienne Banque de France Villefranche-de-Rouergue Catégories d’Évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue Venez visiter un joyau Art déco de Villefranche-de-Rouergue ! Ancienne Banque de France Villefranche-de-Rouergue, 16 septembre 2023, Villefranche-de-Rouergue. Venez visiter un joyau Art déco de Villefranche-de-Rouergue ! 16 et 17 septembre Ancienne Banque de France Gratuit. Entrée libre. Sur inscription conseillé, car le nombre de places est limité. Construite en 1924 à Villefranche, la succursale de la Banque de France témoigne du rayonnement de la ville et de son territoire pendant l’entre-deux-guerres. En plus de son imposante façade, l’édifice conserve un riche mobilier de style Art déco, comprenant des huisseries, des mosaïques, une salle des coffres, une verrière ainsi que des guichets. Consciente du caractère remarquable de ce bâtiment, la mairie de Villefranche a sollicité sa protection en tant que Monument historique.

Pour célébrer l'obtention de cette protection en janvier 2023, ce bâtiment privé ouvrira exceptionnellement ses portes. Ancienne Banque de France 9 place Jean Jaurès, 12200 Villefranche-de-Rouergue

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

