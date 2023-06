Visite guidée de l’ancienne abbaye Ancienne abbaye royale Notre-Dame-des-Clairets Val-au-Perche Val-au-Perche Catégories d’Évènement: Orne

Val-au-Perche Visite guidée de l’ancienne abbaye Ancienne abbaye royale Notre-Dame-des-Clairets Val-au-Perche, 16 septembre 2023, Val-au-Perche. Visite guidée de l’ancienne abbaye 16 et 17 septembre Ancienne abbaye royale Notre-Dame-des-Clairets Visite commentée, sous forme d’historique, du parc et des ruines de l’ancienne Abbaye Royale Notre dame des Clairets, entre 1204 et 1792 Ancienne abbaye royale Notre-Dame-des-Clairets Mâle, 61260 Val-au-Perche Val-au-Perche 61260 Mâle Orne Normandie 02 37 49 61 21 De l’ancienne abbaye des clairets fondée en 1204, il reste des ruines éparses dans le parc, l’habitation des abbés transformée en château vers 1860, la grange dimeresse et l’ancienne orangerie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

