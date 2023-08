Concert « Duo Black & White » avec le Chœur du Collectif »Viens avec nous » Ancienne abbaye royale bénédictine Berteaucourt-les-Dames, 16 septembre 2023, Berteaucourt-les-Dames.

Concert « Duo Black & White » avec le Chœur du Collectif »Viens avec nous » Samedi 16 septembre, 20h30 Ancienne abbaye royale bénédictine Entrée : 5 euros , gratuit pour les enfants accompagnés

Le Duo Black & White , composé de Maryline Dumoulin au chant et Philippe Prudhomme guitare / piano / chant , avec le choeur du collectif « Viens avec nous » . Vous interpréterons de la musique pop , rock , gospel , variété , dans un lieu exceptionel .

Inscription sur place et sur réservation au 06.73.62.02.07 et au 06.95.75.81.92

Ancienne abbaye royale bénédictine Place du Général-Leclerc – 80850 Berteaucourt-les-Dames Berteaucourt-les-Dames 80850 Somme Hauts-de-France 03 22 51 04 70 Abbatiale classée monument historique, seule abbatiale romane en élévation dans la Somme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:30:00+02:00

ASPAC Berteaucourt-les-Dames