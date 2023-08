Visite église abbatiale St Nicolas XIIe siècle et chapelle St gautier Ancienne abbaye royale bénédictine Berteaucourt-les-Dames Catégories d’Évènement: Berteaucourt-les-Dames

Somme Visite église abbatiale St Nicolas XIIe siècle et chapelle St gautier Ancienne abbaye royale bénédictine Berteaucourt-les-Dames, 16 septembre 2023, Berteaucourt-les-Dames. Visite église abbatiale St Nicolas XIIe siècle et chapelle St gautier 16 et 17 septembre Ancienne abbaye royale bénédictine Visite libre avec table d’information (Français,Anglais) devant la chapelle St gautier,l’hostelerie,l’église abbatiale St Nicolas .Visite guidée avec exposition des dessins des frères Duthoit et aquarelles de Oswald Maqueron sur l’abbaye de Berteaucourt-les-Dames .Tableau avec liste des Abbesses et des biens de l’abbaye de 1095 à la révolution…. Ancienne abbaye royale bénédictine Place du Général-Leclerc – 80850 Berteaucourt-les-Dames Berteaucourt-les-Dames 80850 Somme Hauts-de-France 03 22 51 04 70 Abbatiale classée monument historique, seule abbatiale romane en élévation dans la Somme. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 ASPAC Berteaucourt-les-Dames Détails Catégories d’Évènement: Berteaucourt-les-Dames, Somme Autres Lieu Ancienne abbaye royale bénédictine Adresse Place du Général-Leclerc - 80850 Berteaucourt-les-Dames Ville Berteaucourt-les-Dames Departement Somme Lieu Ville Ancienne abbaye royale bénédictine Berteaucourt-les-Dames latitude longitude 50.048182;2.157934

Ancienne abbaye royale bénédictine Berteaucourt-les-Dames Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/berteaucourt-les-dames/