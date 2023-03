Balade botanique dans les jardins de l’Abbaye Ancienne abbaye des prémontrés, 4 juin 2023, Pont-à-Mousson.

Fruit d’un partenariat réitéré avec Nicolas Perquin, fondateur de « Balades & Botanique », cette promenade commentée au cœur des jardins de l’Abbaye séduira petits et grands. Passionné d’histoire et de nature, ce guide-botaniste accompagnera les participants à travers le jardin des senteurs, le jardin du bord de l’eau et le jardin de la cour d’honneur. Il vous dévoilera les secrets et les usages culinaires ou médicinaux des plantes ou des fleurs croisées. Une belle occasion de regarder la nature autrement et de repartir avec des astuces et de nouvelles recettes de cuisine.

Ancienne abbaye des prémontrés 9, rue Saint Martin, Pont-à-Mousson, Meurthe-et-moselle, Grand Est Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 81 10 32 http://abbaye-premontres.com L’Abbaye des Prémontrés, monument historique du XVIIIème siècle, est considérée comme le plus bel exemple d’architecture monastique de Lorraine. Elle offre un dépaysement total en plein centre ville avec un parc de deux hectares bordé par la Moselle. Placée idéalement à mi-chemin entre Metz et Nancy, ce monument accueille entre ses murs un centre culturel et un charmant hôtel*** où règnent calme et sérénité. Au carrefour des autoroutes A31 et A4 et à 15 mn de Lorraine TGV et de l’aéroport Metz-Nancy-Lorraine.

