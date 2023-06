Assistez à une prestation de lecture théâtralisée : « iel, écriture Inclusive » Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan, 17 septembre 2023, Saint-Sever-de-Rustan.

Assistez à une prestation de lecture théâtralisée : « iel, écriture Inclusive » Dimanche 17 septembre, 16h00 Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Gratuit. Entrée libre. Durée : 45 min.

Lecture théâtralisée « iel, écriture Inclusive » par les Livreurs de mots

« iel » : pronom de la troisième personne de genre neutre, permettant de désigner des personnes dont le genre est inconnu ou ne se reconnaissant pas dans la binarité masculin/féminin.

L’écriture inclusive désigne l’ensemble des attentions graphiques et syntaxiques qui permettent d’assurer une égalité de représentations des deux sexes.

Concrètement, la lecture théâtralisée des Livreurs de mots plonge au cœur de cette nouvelle forme d’écriture et donc de pensée, afin de se familiariser, de découvrir et d’essayer de comprendre ensemble ce changement de paradigme qui surgit d’un besoin criant d’égalité et de justice entre les genres.

Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Place d’Espagne, 65140 Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie http://adour-madiran.fr/decouvrir-se-divertir/abbaye-de-saint-sever-de-rustan/ Classée au titre des Monuments historiques, l’ancienne abbaye bénédictine de Saint-Sever-de-Rustan est mentionnée pour la première fois sur un document du XIe siècle.

L’architecture de cette abbaye située aux portes de la Bigorre, donne à voir l’histoire mouvementée de la région. Des chapiteaux romans aux voûtes gothiques, des façades classiques au faste des boiseries Louis XV, l’abbaye de Saint-Sever-de-Rustan nous parvient, de destructions en reconstructions, comme un véritable condensé d’histoire de l’art !

L’abbaye est connue par ailleurs pour son cloître « délocalisé » au XIXe siècle, dont les chapiteaux furent réemployés sur le cloître du jardin Massey de Tarbes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:45:00+02:00

