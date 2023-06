Entrez dans la danse à l’occasion d’un bal gascon traditionnel Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Sever-de-Rustan Entrez dans la danse à l’occasion d’un bal gascon traditionnel Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan, 16 septembre 2023, Saint-Sever-de-Rustan. Entrez dans la danse à l’occasion d’un bal gascon traditionnel Samedi 16 septembre, 21h00 Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Gratuit. Entrée libre. La salle des fêtes de Saint-Sever-de-Rustan vous invite pour un bal gascon à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Passez un moment exceptionnelle en prenant part au bal gascon de Saint-Sever-de-Rustan. Le groupe Balensoirs mènera la danse et vous apprendra tout l’art des danses gasconnes. Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Place d’Espagne, 65140 Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie http://adour-madiran.fr/decouvrir-se-divertir/abbaye-de-saint-sever-de-rustan/ Classée au titre des Monuments historiques, l’ancienne abbaye bénédictine de Saint-Sever-de-Rustan est mentionnée pour la première fois sur un document du XIe siècle.

L’architecture de cette abbaye située aux portes de la Bigorre, donne à voir l’histoire mouvementée de la région. Des chapiteaux romans aux voûtes gothiques, des façades classiques au faste des boiseries Louis XV, l’abbaye de Saint-Sever-de-Rustan nous parvient, de destructions en reconstructions, comme un véritable condensé d’histoire de l’art !

L’abbaye est connue par ailleurs pour son cloître « délocalisé » au XIXe siècle, dont les chapiteaux furent réemployés sur le cloître du jardin Massey de Tarbes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T21:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:30:00+02:00

