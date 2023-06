Assistez à une conférence sur le personnage féminin : « Se canta, era que canta – Images du féminin à travers le chant traditionnel gascon » Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Sever-de-Rustan Assistez à une conférence sur le personnage féminin : « Se canta, era que canta – Images du féminin à travers le chant traditionnel gascon » Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan, 16 septembre 2023, Saint-Sever-de-Rustan. Assistez à une conférence sur le personnage féminin : « Se canta, era que canta – Images du féminin à travers le chant traditionnel gascon » Samedi 16 septembre, 18h00 Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Gratuit. Entrée libre. Durée : 1h30. Conférence « Se canta, era que canta – Images du féminin à travers le chant traditionnel gascon » par Joan-Loís LAVIT Dans les chansons d’amour, chants de bergers, les femmes, les jeunes filles sont, bien souvent, des personnages centraux. Mais quelle est la femme que chantent les gascons ? Quelles images du féminin sont véhiculées par ces textes ? En explorant les chants les plus partagés dans les cantèras, cette conférence tentera de percevoir qui est cette femme chantée. Laguens las cançons d’amor, cantas de pastors, las hemnas, las gojatas que son, plan sovent, personatges centraus. Mes quin ei la hemna de qui cantan los gascons ? Quines imatges deu femenin e son veïculats per aqueths tèxtes ? En explorar las cantas més partatjadas laguens las cantèras, qu’ensajaram de percéber qui ei aquera hemna cantada. Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Place d’Espagne, 65140 Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie http://adour-madiran.fr/decouvrir-se-divertir/abbaye-de-saint-sever-de-rustan/ Classée au titre des Monuments historiques, l’ancienne abbaye bénédictine de Saint-Sever-de-Rustan est mentionnée pour la première fois sur un document du XIe siècle.

L’architecture de cette abbaye située aux portes de la Bigorre, donne à voir l’histoire mouvementée de la région. Des chapiteaux romans aux voûtes gothiques, des façades classiques au faste des boiseries Louis XV, l’abbaye de Saint-Sever-de-Rustan nous parvient, de destructions en reconstructions, comme un véritable condensé d’histoire de l’art !

L’abbaye est connue par ailleurs pour son cloître « délocalisé » au XIXe siècle, dont les chapiteaux furent réemployés sur le cloître du jardin Massey de Tarbes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00 ©CCAM Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Sever-de-Rustan Autres Lieu Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Adresse Place d'Espagne, 65140 Saint-Sever-de-Rustan Ville Saint-Sever-de-Rustan Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan

Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sever-de-rustan/

Assistez à une conférence sur le personnage féminin : « Se canta, era que canta – Images du féminin à travers le chant traditionnel gascon » Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan 2023-09-16 was last modified: by Assistez à une conférence sur le personnage féminin : « Se canta, era que canta – Images du féminin à travers le chant traditionnel gascon » Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan 16 septembre 2023