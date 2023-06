Un condensé d’histoire de l’art est à découvrir dans la visite guidée de cette ancienne abbaye Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Pour les Journées européennes du patrimoine, venez profiter d'une visite thématique de l'abbaye de Saint-Sever-de-Rustan. L'architecture de cette ancienne abbaye témoigne de l'histoire mouvementée de la région.

Au XIIe siècle, l’église abbatiale est dotée d’une superbe coupole romane grâce au soutien des comtes de Bigorre. Au XIIIe siècle, l’abbé s’associe au roi de France et fortifie le monastère face à la menace anglaise. Au XVIe siècle, l’abbaye est incendiée par les protestants puis réformée au XVIIe siècle par les « moines architectes » de la congrégation de Saint-Maur. Étendard des puissants dans un écrin de verdure, l’abbaye nous parvient, de destructions en reconstructions, tel un condensé d’histoire de l’art ! Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Place d’Espagne, 65140 Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie http://adour-madiran.fr/decouvrir-se-divertir/abbaye-de-saint-sever-de-rustan/ Classée au titre des Monuments historiques, l’ancienne abbaye bénédictine de Saint-Sever-de-Rustan est mentionnée pour la première fois sur un document du XIe siècle.

L’architecture de cette abbaye située aux portes de la Bigorre, donne à voir l’histoire mouvementée de la région. Des chapiteaux romans aux voûtes gothiques, des façades classiques au faste des boiseries Louis XV, l’abbaye de Saint-Sever-de-Rustan nous parvient, de destructions en reconstructions, comme un véritable condensé d’histoire de l’art !

L’abbaye est connue par ailleurs pour son cloître « délocalisé » au XIXe siècle, dont les chapiteaux furent réemployés sur le cloître du jardin Massey de Tarbes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Sever-de-Rustan
Lieu Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan
Adresse Place d'Espagne, 65140 Saint-Sever-de-Rustan
Ville Saint-Sever-de-Rustan

