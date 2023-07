Visites libres Ancienne abbaye de Marmoutier Tours, 16 septembre 2023, Tours.

Visites libres 16 et 17 septembre Ancienne abbaye de Marmoutier Rendez-vous : portail Sainte-Radegonde, 60 rue Saint-Gatien.

Accueil individualisé par un guide-conférencier pour répondre aux questions des visiteurs.

Entouré par une falaise, dans le méandre de la Loire, le site de Marmoutier se distingue par sa tranquillité et son caractère pittoresque. Au IVe siècle, saint Martin fonde un petit ermitage qui se développe rapidement et devient une prestigieuse abbaye au rayonnement considérable. Depuis 1981, la Ville de Tours est propriétaire du coteau et des terrains attenants où se concentre l'essentiel des bâtiments anciens conservés.

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

