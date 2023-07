Marché artisanal Ancienne abbaye de La Cour Pétral Boissy-lès-Perche, 17 septembre 2023, Boissy-lès-Perche.

Marché artisanal avec des producteurs (bières, jus de pommes, apéro extase, savons…)

Le tout dans une ambiance festive au son de la musique avec aussi la possibilité de prendre un pot et une gourmandise.

Ancienne abbaye de La Cour Pétral La Cour Pétral 28340 Boissy-lès-Perche Boissy-lès-Perche 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 64 68 00 75 – 06 12 59 86 19 http://www.courpetral.fr https://www.facebook.com/cour.petral/ C’est en 1845 que naît l’abbaye de la Cour Pétral. Avant cette date existait un château construit au XVIIe siècle, dont il ne reste aujourd’hui que le relais de chasse, bâtiment le plus ancien du domaine que l’on peut observer dans l’aile sud du cloître.

Le 8 septembre 1845, une communauté de sœurs trappistines venues de Monday (Calvados), rescapées de la période révolutionnaire et de la précarité de leur couvent d’origine, s’installe dans le pavillon de chasse. L’année 1858 est celle de la pose de la première pierre de l’église dont la bénédiction et la consécration de l’autel auront lieu un an plus tard, le 21 mai 1859.

C’est en 1865 que débutent les travaux de construction de la plupart des bâtiments et du mur d’enceinte, encore visibles aujourd’hui. Les trappistines occuperont le domaine de la Cour Pétral jusqu’en 1935. Elles y seront restées 90 ans.

A leur départ, elles cèdent l’abbaye à une congrégation des Servantes du Très Saint Sacrement qui y restera jusqu’en 1956, soit pendant 21 ans. Puis la Cour Pétral est mise en vente ; elle restera abandonnée pendant 30 ans.

Le lieu est devenu un espace interassociatif d’échanges et de transition pour le futur.

Les différentes associations désormais présentes dans le lieu : les Amis de la Cour Pétral, l’association musicale Orphéus, les Ateliers artisanaux d’Héphaïstos, l’association philosophique Nouvelle Acropole. Elles oeuvrent ensemble de manière interactive pour faire de ce lieu un espace ouvert valorisant les savoir-faire ancestraux, promouvant l’art sous toutes ses formes (en particulier la musique) et contribuer à construire un monde plus humain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Les Amis de la Cour Pétral