Histoire des abbayes cisterciennes à travers la visite de l’abbaye de La Boissière 16 et 17 septembre Ancienne abbaye de la Boissière départ groupé au niveau de la chapelle d’en haut toutes les heures

La visite guidée est commentée par le propriétaire toutes les heures. Elle se déroule dans les jardins puis dans la chapelle conventuelle où l’on peut admirer deux gisants remarquables du XIVème siècle. Enfin visite de la chapelle extérieure construite pour offrir à la vénération des fidèles une parcelle de la croix du Christ rapportée de Terre Sainte en 1244 par le chevalier Jean d’Alluye.

Ancienne abbaye de la Boissière Noyant, 49490 Dénezé-sous-le-Lude Dénezé-sous-le-Lude 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 89 55 52 Fondée en 1131, dotée au cours du XII° d’une abbatiale dont subsiste aujourd’hui le chevet et une travée de chœur, l’abbaye cistercienne de la Boissière ajoute en 1244 à cet ensemble monastique une chapelle hors-clôture, destinée à abriter la relique de la Vraie Croix qu’elle vient d’acquérir et qui attire de nombreux pèlerins laïcs. Les bâtiments conventuels sont entièrement reconstruits au XVIII°. La chapelle, de dimensions réduites et d’extérieur assez sobre, recèle à l’intérieur une voûte angevine très complexe, à liernes et tiercerons ; la finesse et l’élégance de ses nervures en font l’un des modèles les plus achevés de ce style local. Jardins à la française et massifs entourés de buis. Site boisé à l’entrée d’un petit vallon totalement parsemés. Chapelle extérieure, choeur de l’église conventuelle, cour des anciens cloîtres, jardin par R.N. 767 Noyant – Le Lude

