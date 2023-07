Découvrez l’histoire de l’ancienne abbaye cistercienne de Grandselve à travers son site et son musée Ancienne abbaye cistercienne de Grandselve Saint-Sardos, 16 septembre 2023, Saint-Sardos.

Située sur le territoire de la commune de Bouillac, dans le Tarn-et-Garonne, l’abbaye de Grandselve était, au Moyen Âge, la plus importante et la plus influente abbaye cistercienne du grand Sud-Ouest de la France. Non seulement elle fut à l’origine de la réforme de Fontfroide, mais elle fut également la fondatrice de villes telles que Beaumont-de-Lomagne et Grenade, ainsi que d’abbayes telles que Calers, Candeil, Santes-Creus et Carthagène. De plus, elle joua un rôle clé dans la fondation de l’université de Toulouse.

Sur place, vous pourrez découvrir un site archéologique fascinant ainsi qu’un musée. Ne manquez pas de visiter le dépôt lapidaire et le trésor qui se trouvent dans l’église de Bouillac, offrant ainsi un aperçu captivant de l’histoire et de la richesse culturelle de la région.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Patrick Ducassé, Association des amis de Grandselve