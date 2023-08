Concert dans la galerie du cloître Ancienne abbatiale bénédictine Saint-Chinian Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Chinian Concert dans la galerie du cloître Ancienne abbatiale bénédictine Saint-Chinian, 16 septembre 2023, Saint-Chinian. Concert dans la galerie du cloître Samedi 16 septembre, 17h30 Ancienne abbatiale bénédictine Gratuit. Entrée libre. Laissez-vous envoûter par les chants de la chorale La Gustarelle, de l’école intercommunautaire de musique Saint-Chinian-Capestang, dans le cadre enchanteur du cloître de l’ancienne abbaye bénédictine. Ancienne abbatiale bénédictine Rue des Bénédictins, 34360 Saint-Chinian Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie http://www.saint-chinian.fr Depuis Béziers-ouest A9, direction Saint-Pons RN112. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Michel Camby

