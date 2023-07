Découverte des commerces et artisans du XXe siècle Ancien village de Guentrange Thionville Catégories d’Évènement: Moselle

Thionville Découverte des commerces et artisans du XXe siècle Ancien village de Guentrange Thionville, 16 septembre 2023, Thionville. Découverte des commerces et artisans du XXe siècle Samedi 16 septembre, 09h30 Ancien village de Guentrange L’association Guentrange Patrimoine et Avenir propose une balade guidée à la découverte des commerces et artisans du XXe siècle à Basse et Haute Guentrange.

Départ du parcours : rue de la sportive (stade de Guentrange)

Durée : 1h30-2h

Uniquement sur inscription à : guentrange.patrimoine.avenir@sfr.fr ou au 07.83.16.38.57 Ancien village de Guentrange 22 boucles des lièvres, 57100 Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est [{« link »: « mailto:guentrange.patrimoine.avenir@sfr.fr »}] Guentrange est un ancien village rattaché à la commune de Thionville, situé sur des coteaux orientés vers le sud-est. Cette orientation lui valut l’implantation de la culture de la vigne, dont on trouve encore des témoignages, comme des pressoirs, les dernières vendanges ayant eu lieu en 1911. Le village est partagé en deux parties, Haute et Basse-Guentrange et dominé par le Fort de Guentrange, de construction allemande. L’architecture qu’on trouve à Guentrange évoque les différentes occupations au fil du temps : maisons de style espagnol ou bien encore de style germanique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

