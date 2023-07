Découvrez une exposition sur le Saillant de Saint-Mihiel Ancien tribunal Saint-Mihiel, 16 septembre 2023, Saint-Mihiel.

L’exposition « Le Saillant de Saint-Mihiel 1914-1918, de l’Occupation à la Libération » présente des objets et vidéos témoins de cet épisode marquant de la Grande Guerre à Saint-Mihiel, à travers une scénographie immersive.

Ancien tribunal 8 rue du Palais de Justice, 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 Ferme de Marsoupe Meuse Grand Est 0329890647 http://saint-mihiel.fr Après la Terreur, Saint-Mihiel se vit attribuer le tribunal civil de l’arrondissement, alors que Commercy en était le chef-lieu.

Quant au tribunal criminel départemental, il devint le 18 mai 1804 « la cour de justice criminelle », venant ainsi compléter la « cour de justice criminelle spéciale » créée le 13 mai 1802. Ces deux juridictions, à caractère départemental, disparurent le 20 avril 1810 pour laisser place à deux structures créées par Napoléon : « la cour spéciale » et « la cour d’assises » qui devaient rester en place jusqu’en 1959. Saint-Mihiel posséda encore un greffe et un tribunal d’instance et de police qui fonctionna jusqu’à sa fermeture le 1er janvier 2010.

L’ancien tribunal de la Ville de Saint-Mihiel accueille désormais une exposition pérenne sur le Saillant de Saint-Mihiel. Parking à 20 mètres

