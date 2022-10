Présentation de l’Ancien tribunal de Mamoudzou : son histoire, sa réhabilitation et le futur tiers-lieu culturel Ancien Tribunal de Mamoudzou Kawéni Catégorie d’évènement: Kawéni

Présentation de l’Ancien tribunal de Mamoudzou : son histoire, sa réhabilitation et le futur tiers-lieu culturel Ancien Tribunal de Mamoudzou, 14 octobre 2022, Kawéni. Présentation de l’Ancien tribunal de Mamoudzou : son histoire, sa réhabilitation et le futur tiers-lieu culturel Vendredi 14 octobre, 13h00 Ancien Tribunal de Mamoudzou

Entrée libre

Journées nationales de l’architecture Ancien Tribunal de Mamoudzou Mamoudzou Kawéni 97600 Mayotte Présentation de l’Ancien tribunal de Mamoudzou : réhabilitation d’un Monument Historique en lieu de rencontre culturel et artistique Inscrit au titre des monuments historiques depuis 2019, l’Ancien tribunal de Mamoudzou est aujourd’hui en voie de devenir un tiers-lieu culturel ouvert sur son quartier et ses habitants. Les travaux de réhabilitation sont réalisés par l’agence Julien Beller Architecte – JBA et Likoli Dago est gestionnaire du bâtiment. Il sera à la fois un lieu de travail partagé et un espace de création et de diffusion avec une programmation éclectique : colloques, formations, expositions, projections, concerts et performances artistiques. • AU PROGRAMME Visite guidée du bâtiment inscrit au titre des Monuments Historiques Exposition : présentation de l’Ancien tribunal, du projet de réhabilitation et de ses futurs usages de tiers-lieu culturel et présentation des projets Likoli Dago

