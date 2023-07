Le tramail Ancien Tramail Thenay Catégories d’Évènement: Indre

Thenay Le tramail Ancien Tramail Thenay, 15 septembre 2023, Thenay. Le tramail Samedi 16 septembre, 00h00 Ancien Tramail Visite du tramail réstauré. Ancien Tramail Place Alice-Perdriaux, 36800 Thenay Thenay 36800 Indre Centre-Val de Loire Ancien métier à ferrer ou tramail datant du XIXe siècle. Cette structure était utilisée autrefois pour ferrer les chevaux et les bœufs. Celui-ci appartenait à Virginie Giraudet, qui l’a vendu à la commune. Sa restauration a été réalisée par une entreprise locale. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

