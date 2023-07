Ouverture exceptionnelle – Ancien Théâtre de Morlaix Ancien théâtre de Morlaix Morlaix Catégories d’Évènement: Finistère

Morlaix Ouverture exceptionnelle – Ancien Théâtre de Morlaix Ancien théâtre de Morlaix Morlaix, 16 septembre 2023, Morlaix. Ouverture exceptionnelle – Ancien Théâtre de Morlaix 16 et 17 septembre Ancien théâtre de Morlaix Visites guidées tout au long de la journée par Monsieur Baillet, propriétaire de l’Ancien Théâtre. Durée : 30 – 45 minutes. 15 personnes maximum. Venez découvrir ce théâtre ancien, dit « elisabethain », construit en 1783, agrandi en 1838, et fermé en 1888. Ancien théâtre de Morlaix 40 place des otages, 29600, Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne Théâtre ancien, dit « elisabethain », construit en 1783, agrandi en 1838, et fermé en 1888. Venelle escarpée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

