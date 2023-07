Journées du Patrimoine à Donnemarie-Dontilly Ancien Syndicat d’Initiatives Cantonal du Montois Donnemarie-Dontilly Catégories d’Évènement: Donnemarie-Dontilly

Journées du Patrimoine à Donnemarie-Dontilly
Samedi 16 septembre, 10h00
Ancien Syndicat d'Initiatives Cantonal du Montois

Venez découvrir le patrimoine religieux et industriels de Donnemarie-Dontilly. Visite guidée de la tuilerie de la marre Vincent (Navettes aller-retour). Visite de l'église Dontilly, futur pôle culturel du Bassée-Montois. Visite de l'église de Donnemarie. Visite de la ferme des St-Presles et son remarquable pigeonnier-fromager.

Boulevard d'Haussonville 77520 Donnemarie-Dontilly
Seine-et-Marne Île-de-France

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

