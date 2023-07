Marché d’été en soirée de Saint-Domet Ancien Stade de Foot Saint-Domet, 5 juillet 2023, Saint-Domet.

Saint-Domet,Creuse

C’est le retour des marchés d’été en soirée de Saint-Domet !

L’association Pourquoi Pas… vous donne rendez-vous tous les mercredis de juillet et août de 17h à 21h sur l’ancien stade de foot de la commune, qui est devenue un verger communal !

05 Juillet : Concert THUNDER SNOW 19h30 + BBQ de l’association

12 Juillet : Soirée artisanat + Drôle de Damas – Cuisine Libanaise

19 Juillet : Concert BALDNESS 19h + More than Frites – Fish and Chips

26 Juillet : Soirée Jeux de société + 2.3 Fouées – Spécialité Vendéenne

2 Août : Contes en famille (19h 3-6 ans / 20h Famille) et maquillage éphémère + les crêpes de papy Creuse

16 Août : Concert duo de Jazz 19h30 + Li Baranger – Paëlla

23 Août : Yoga avec Myriam + Poke et Cream – Salade et Glace

30 Août : Scène ouverte + Fondue Creusois de l’association

L’équipe de Pourquoi Pas … vous dit à bientôt !.

2023-07-05 fin : 2023-07-05 21:00:00. .

Ancien Stade de Foot

Saint-Domet 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Saint-Domet summer evening markets are back!

Every Wednesday in July and August, from 5pm to 9pm, the Pourquoi Pas? association invites you to visit the former soccer stadium, now a communal orchard!

july 05: THUNDER SNOW concert 7:30pm + association BBQ

july 12: Crafts evening + Drôle de Damas – Lebanese cuisine

july 19: Concert BALDNESS 19h + More than Frites – Fish and Chips

july 26: Board games evening + 2.3 Fouées – Vendée speciality

august 2: Family storytelling (7pm 3-6 years / 8pm Family) and ephemeral face painting + papy Creuse’s pancakes

august 16: Jazz duo concert 7:30pm + Li Baranger – Paëlla

august 23: Yoga with Myriam + Poke et Cream – Salad and ice cream

august 30: Open stage + Fondue Creusois from the association

The Pourquoi Pas ? team looks forward to seeing you soon!

Vuelven los mercados nocturnos de verano a Saint-Domet

Todos los miércoles de julio y agosto, de 17.00 a 21.00 horas, la asociación Pourquoi Pas? le invita al antiguo estadio de fútbol de la localidad, hoy convertido en huerto comunal

05 de julio: concierto de THUNDER SNOW 19.30 h + barbacoa de la asociación

12 de julio: velada artesanal + Drôle de Damas – cocina libanesa

19 de julio: concierto BALDNESS 19h + More than Frites – Fish and Chips

26 de julio: Tarde de juegos de mesa + 2.3 Fouées – Especialidades de Vendée

2 de agosto: Cuentacuentos en familia (19 h para niños de 3 a 6 años / 20 h para toda la familia) y pintacaras efímero + tortitas de Papy Creuse

16 de agosto : Concierto dúo de jazz 19.30 h + Li Baranger – Paëlla

23 de agosto : Yoga con Myriam + Poke et Cream – Ensalada y helado

30 de agosto : Escenario abierto + Fondue Creusois de la asociación

El equipo de Pourquoi Pas le espera muy pronto

Es ist wieder Zeit für die abendlichen Sommermärkte in Saint-Domet!

Der Verein Pourquoi Pas? lädt Sie jeden Mittwoch im Juli und August von 17:00 bis 21:00 Uhr auf das ehemalige Fußballstadion der Gemeinde ein, das jetzt als Obstgarten genutzt wird!

05. Juli: Konzert THUNDER SNOW 19:30 Uhr + BBQ des Vereins

12. Juli: Abend mit Kunsthandwerk + Drôle de Damas – Libanesische Küche

19. Juli: Konzert BALDNESS 19 Uhr + More than Frites – Fish and Chips

26. Juli: Abend mit Gesellschaftsspielen + 2.3 Fouées – Spezialität aus der Vendée

2. August: Märchen für die ganze Familie (19 Uhr 3-6 Jahre / 20 Uhr Familie) und vergängliches Make-up + die Crêpes von Opa Creuse

16. August: Konzert Jazz-Duo 19.30 Uhr + Li Baranger – Paëlla

23. August: Yoga mit Myriam + Poke und Cream – Salat und Eis

30. August: Offene Bühne + Fondue Creusois des Vereins

Das Team von Pourquoi Pas? sagt bis bald!

