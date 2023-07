Brocante d’Arromanches Ancien stade de foot Arromanches-les-Bains, 16 juillet 2023, Arromanches-les-Bains.

Arromanches-les-Bains,Calvados

40 exposants. Organisée par Arromanches Loisirs culture, sur l’ancien stade de foot (Tracy sur mer). Buvette et sandwichs sur place. Grand parking..

2023-07-16 08:00:00 fin : 2023-07-16 18:00:00. .

Ancien stade de foot Chemin des Hauts-Carreaux,Tracy-sur-Mer

Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie



40 exhibitors. Organized by Arromanches Loisirs culture, at the former soccer stadium (Tracy sur mer). Refreshment bar and sandwiches on site. Ample parking.

40 expositores. Organizado por Arromanches Loisirs culture, en el antiguo estadio de fútbol (Tracy sur mer). Bar y bocadillos in situ. Amplio aparcamiento.

40 Aussteller. Organisiert von Arromanches Loisirs Culture, auf dem ehemaligen Fußballstadion (Tracy sur Mer). Getränke und Sandwiches vor Ort. Großer Parkplatz.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité