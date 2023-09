Cabaret de l’Union : La Friche et l’Architecte Ancien site Leclercq-Dupire Roubaix, 27 octobre 2023, Roubaix.

19h : Introduction sur l’histoire et l’architecture du bâtiment

19h15 – SPECTACLE : La Friche et l’architecte

Cie Théâtre K

Texte et interprétation Gérald Dumont, mise en scène et voix off Nathalie Grenat

Histoire collective, histoire d’un territoire…

Que se passe-t-il lorsqu’une friche industrielle se prépare à devenir un lieu d’espace urbain ? Enjeux climatiques, économiques, surpopulation, comment l’architecte fait-il face à la friche ?

Nathalie Grenat et Gérald Dumont ont pu rencontrer des architectes, mais aussi des ouvriers et leurs familles qui ont vécu les grandes transformations d’un site, d’une friche en espace d’habitat urbain.

Leurs témoignages ont inspiré et nourri ce nouvel opus de PARKOUR, où nous découvrons sous la forme d’une émission de radio la vision d’un monde rêvé, pour nous tous, par un architecte à la personnalité peu commune.

Comment compose-t-il avec le politique, l’écologie et l’aménagement du territoire. Que deviennent les fantômes des anciens ouvriers et de leurs familles ? Quelles sont les contraintes, les anecdotes, les questions des futurs habitants de ce type d’habitat, en prise avec un monde en pleine transformation ?

20h15 : ÉCHANGES en présence de l’équipe artistique et d’Etienne Régent, architecte

Illustration Jean Chauvelot