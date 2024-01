Coutellia Ancien site de Flowserve Thiers, dimanche 19 mai 2024.

Thiers Puy-de-Dôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 10:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

Organisée par la CCI Puy-de-Dôme et ses partenaires, la 33ème édition du festival Coutellia revient à Thiers les 18 et 19 mai 2024. Les visiteurs viendront à la rencontre de couteliers et fournisseurs, venant de France et des 4 coins du monde.

Ancien site de Flowserve Avenue du Progrès

Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2023-12-15 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez