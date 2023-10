Journée de la pomme et de la poire Ancien relais de poste aux chevaux Launois-sur-Vence, 5 novembre 2023, Launois-sur-Vence.

Launois-sur-Vence,Ardennes

Dimanche 5 novembre 2022 RELAIS DE POSTE LAUNOIS SUR VENCE A partir de 10 heures Présence d’artisans et producteurs de produits locaux. Démonstration de pressage et vente de jus froid. Fabrication et vente de rabotes cuites au feu de bois. Atelier identification de fruits. Démonstration de greffage, bibliothèque,… Croqu’Ardenne – 5 ruelle du pré Waguet – 08430 Poix-Terron – Tél: 03 24 58 65 58.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . .

Ancien relais de poste aux chevaux

Launois-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est



Sunday, November 5, 2022 RELAIS DE POSTE LAUNOIS SUR VENCE From 10 a.m. Local craftsmen and producers present. Demonstration of pressing and sale of cold juice. Manufacture and sale of wood-fired rabotes. Fruit identification workshop. Grafting demonstration, library,… Croqu?Ardenne – 5 ruelle du pré Waguet – 08430 Poix-Terron – Tel: 03 24 58 65 58

Domingo 5 de noviembre de 2022 RELAIS DE POSTE LAUNOIS SUR VENCE A partir de las 10.00 h. Presencia de artesanos y productores locales. Demostración de prensado y venta de zumo frío. Fabricación y venta de rabotes de leña. Taller de identificación de frutas. Demostración de injertos, biblioteca,… Croqu’Ardenne – 5 ruelle du pré Waguet – 08430 Poix-Terron – Tel: 03 24 58 65 58

Sonntag, 5. November 2022 RELAIS DE POSTE LAUNOIS SUR VENCE Ab 10 Uhr Präsenz von Handwerkern und Produzenten lokaler Produkte. Vorführung der Pressung und Verkauf von kaltem Saft. Herstellung und Verkauf von im Holzofen gebackenen Rabotes. Workshop zur Identifizierung von Früchten. Vorführung von Pfropfung, Bibliothek,… Croqu?Ardenne – 5 ruelle du pré Waguet – 08430 Poix-Terron – Tel.: 03 24 58 65 58

