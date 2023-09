Pays d’Art et d’Histoire: Vernissage de l’Exposition Pierres, feuilles, crayons… Ancien réfectoire des moines Carennac, 20 octobre 2023, Carennac.

Carennac,Lot

Alexandre Clérisse, auteur de bande dessinée, s’inspire de sa vie sur le territoire. Sur ses planches de dessins, vous retrouvez le lycée de Saint-Céré, le cloître de Carennac, les paysages du Ségala.

Vernissage en présence de l’artiste le vendredi 20 octobre à 18h30

Le vernissage sera sui d’un concert illustré » Jazz Club »

Ancien réfectoire des moines, entrée par le parc du château. Tout public. Gratuit.

Vendredi 2023-10-20 18:30:00 fin : 2023-10-20 21:00:00. EUR.

Ancien réfectoire des moines Entrée par le Parc du château

Carennac 46110 Lot Occitanie



Alexandre Clérisse, comic strip author, draws inspiration from his life in the region. His drawings feature the Saint-Céré high school, the Carennac cloister and the landscapes of Ségala.

Opening in the presence of the artist on Friday, October 20 at 6:30 p.m

The vernissage will be followed by an illustrated « Jazz Club » concert

Former monks’ refectory, entrance via the château grounds. Open to all. Free

Alexandre Clérisse, autor de cómics, se inspira en su vida en la región. Sus dibujos le transportan al liceo de Saint-Céré, al claustro de Carennac y a los paisajes de Ségala.

Inauguración en presencia del artista el viernes 20 de octubre a las 18.30 horas

La inauguración irá seguida de un concierto ilustrado del « Jazz Club »

Antiguo refectorio de los monjes, entrada por el recinto del castillo. Entrada libre. Gratis

Der Comicautor Alexandre Clérisse lässt sich von seinem Leben in der Region inspirieren. Auf seinen Zeichenbrettern finden Sie das Gymnasium von Saint-Céré, das Kloster von Carennac und die Landschaften der Ségala.

Vernissage in Anwesenheit des Künstlers am Freitag, den 20. Oktober um 18.30 Uhr

Auf die Vernissage folgt ein illustriertes Konzert » Jazz Club »

Ehemaliges Refektorium der Mönche, Eingang durch den Schlosspark. Für alle Altersgruppen zugänglich. Kostenlos

