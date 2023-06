Exposition: A Fleur de peau Ancien réfectoire des moines Carennac, 3 juillet 2023, Carennac.

Carennac,Lot

Peintures de Christophe Renoux, textiles de Odile Mandrette et céramiques de Nathalie Guet Desch

Accueil par les artistes.

Vendredi 2023-07-03 10:00:00 fin : 2023-07-09 19:00:00. EUR.

Ancien réfectoire des moines Parc du Château

Carennac 46110 Lot Occitanie



Paintings by Christophe Renoux, textiles by Odile Mandrette and ceramics by Nathalie Guet Desch

Welcome by the artists

Pinturas de Christophe Renoux, textiles de Odile Mandrette y cerámicas de Nathalie Guet Desch

Bienvenida de los artistas

Gemälde von Christophe Renoux, Textilien von Odile Mandrette und Keramiken von Nathalie Guet Desch

Empfang durch die Künstler

Mise à jour le 2023-06-25 par OT Vallée de la Dordogne