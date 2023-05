HOMMAGE A JEAN VIGNA Ancien Presbytère, 24 août 2023, Rochechinard.

Rochechinard,Drôme

HOMMAGE A JEAN VIGNA.

Projection du film » Le promeneur de St Jean » de Fabian da Costa et lectures..

2023-08-24 à ; fin : 2023-08-24 . .

Ancien Presbytère MUSEE DU ROYANS

Rochechinard 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



TRIBUTE TO JEAN VIGNA.

Projection of the film « The walker of St. John » by Fabian da Costa and readings.

HOMENAJE A JEAN VIGNA.

Proyección de la película « Le promeneur de St Jean » de Fabian da Costa y lecturas.

HOMMAGE AN JEAN VIGNA.

Vorführung des Films « Le promeneur de St Jean » von Fabian da Costa und Lesungen.

