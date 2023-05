BROCANTE 3e EDITION Ancien Presbytère, 20 août 2023, Rochechinard.

Rochechinard,Drôme

Objets du 19e siècle aux années 1920.

Sans plastique ni fanfreluches modernes..

2023-08-20 à 08:00:00 ; fin : 2023-08-20 16:00:00. .

Ancien Presbytère Jardin du Musée

Rochechinard 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Objects from the 19th century to the 1920s.

No plastic or modern frills.

Objetos del siglo XIX a los años veinte.

Sin plásticos ni adornos modernos.

Gegenstände aus dem 19. Jahrhundert bis in die 1920er Jahre.

Jahrhundert. Ohne Plastik oder modernen Schnickschnack.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme Vercors Drôme