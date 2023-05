CONCERT GRAND MASTER BLUES Ancien Presbytère, 11 août 2023, Rochechinard.

Rochechinard,Drôme

Le souffle du blues cajun de Louisiane.

Possibilité de restauration avec OYO Fastfood, régalade japonaise..

2023-08-11 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-11 . .

Ancien Presbytère Jardin du Musée

Rochechinard 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The breath of Louisiana Cajun blues.

Possibility of catering with OYO Fastfood, Japanese food.

El aliento del blues cajún de Luisiana.

Catering disponible con OYO Fastfood, comida japonesa.

Der Hauch des Cajun-Blues aus Louisiana.

Verpflegungsmöglichkeit mit OYO Fastfood, japanischer Leckerbissen.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme Vercors Drôme