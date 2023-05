ATELIER D’ECRITURE Ancien Presbytère, 8 août 2023, Rochechinard.

Rochechinard,Drôme

ATELIER D’ECRITURE AVEC ANNE DA COSTA.

Thème « De l’amour des Petits riens ».

2023-08-08 à 17:30:00 ; fin : 2023-08-08 . .

Ancien Presbytère MUSEE DU ROYANS

Rochechinard 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



WRITING WORKSHOP WITH ANNE DA COSTA.

Theme: « The love of small things »

TALLER DE ESCRITURA CON ANNE DA COSTA.

Tema: « El amor por las pequeñas cosas »

SCHREIBWERKSTATT MIT ANNE DA COSTA.

Thema « Von der Liebe zu den Petits riens »

