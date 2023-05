Exposition Géraldine KOSIAK Ancien Presbytère, 11 juillet 2023, Rochechinard.

Rochechinard,Drôme

Dessinatrice et écrivaine, Géraldine Kosiak s’attache à l’exploration d’une mémoire individuelle et collective, opérant un jeu permanent de bascule entre l’autobiographie et une histoire commune, tramée de récits ordinaires..

2023-07-11 à 15:00:00 ; fin : 2023-09-03 19:00:00. .

Ancien Presbytère MUSEE DU ROYANS

Rochechinard 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Draughtswoman and writer, Géraldine Kosiak explores individual and collective memory, operating a permanent game of seesaw between autobiography and a common history, woven from ordinary stories.

La dibujante y escritora Géraldine Kosiak explora la memoria individual y colectiva, oscilando constantemente entre la autobiografía y una historia común, tejida a partir de historias ordinarias.

Géraldine Kosiak ist eine Zeichnerin und Schriftstellerin, die sich auf die Erforschung eines individuellen und kollektiven Gedächtnisses konzentriert und dabei ein ständiges Wechselspiel zwischen Autobiografie und einer gemeinsamen Geschichte betreibt, die von gewöhnlichen Erzählungen durchzogen ist.

Mise à jour le 2023-05-21 par Office de Tourisme Vercors Drôme