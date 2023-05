Journée du Livre Ancien Presbytère, 9 juillet 2023, Lasseube.

Lasseube,Pyrénées-Atlantiques

La première édition de la Journée du Livre de Lasseube se déroule ce jour dans les locaux et la cour de l’ancien presbytère.

Cette première édition est portée par des bénévoles des associations Atout Jeune Famille, la bibliothèque et l’Arécrée.

L’objectif est de mettre en avant la création littéraire locale : éditions locales et auteurs locaux (pour certains édités par des maisons nationales).

Sauf exception, ils mettront en avant des auteurs et éditions qui font travailler l’ensemble de la « chaîne du livre ».

Une douzaine d’autrices et d’auteurs seront invités. La liste des auteurs présents et des rencontres prévues sera bientôt dévoilée..

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 18:00:00. EUR.

Ancien Presbytère Rue de la République

Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The first edition of the Book Day of Lasseube takes place today in the premises and the courtyard of the old presbytery.

This first edition is supported by volunteers from the associations Atout Jeune Famille, the library and the Arécrée.

The objective is to put forward the local literary creation: local editions and local authors (for some published by national houses).

With some exceptions, they will put forward authors and publishers who make the whole « book chain » work.

A dozen authors will be invited. The list of the authors present and the meetings planned will be revealed soon.

La primera edición del Día del Libro de Lasseube se celebra hoy en los locales y el patio del antiguo presbiterio.

Esta primera edición cuenta con el apoyo de voluntarios de las asociaciones Atout Jeune Famille, la biblioteca y Arécrée.

El objetivo es poner de relieve la creación literaria local: publicaciones locales y autores locales (algunos de ellos editados por empresas nacionales).

Salvo algunas excepciones, destacarán autores y editores que trabajan en toda la « cadena del libro ».

Se invitará a una docena de autores. La lista de autores asistentes y los encuentros previstos se darán a conocer próximamente.

Die erste Ausgabe des Buchtags von Lasseube findet heute in den Räumlichkeiten und im Hof des alten Pfarrhauses statt.

Diese erste Ausgabe wird von Freiwilligen der Vereine Atout Jeune Famille, der Bibliothek und der Arécrée getragen.

Ziel ist es, das lokale literarische Schaffen in den Vordergrund zu stellen: lokale Ausgaben und lokale Autoren (von denen einige von nationalen Verlagen herausgegeben werden).

Außer in Ausnahmefällen werden sie Autoren und Verlage in den Vordergrund stellen, die die gesamte « Buchkette » arbeiten lassen.

Es werden etwa ein Dutzend Autorinnen und Autoren eingeladen. Die Liste der anwesenden Autorinnen und Autoren sowie der geplanten Treffen wird in Kürze bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn