Cet évènement est passé La Boutique Lily d’Ange la Fée Ancien Presbytère Chambon-sur-Voueize Catégories d’Évènement: Chambon-sur-Voueize

Creuse La Boutique Lily d’Ange la Fée Ancien Presbytère Chambon-sur-Voueize, 20 mai 2023, Chambon-sur-Voueize. Chambon-sur-Voueize,Creuse Local estival temporaire, avec de la vente de prêt à porter féminin, des bijoux, de la maroquinerie et divers accessoires..

2023-05-20 fin : 2023-05-20 12:00:00. .

Ancien Presbytère Place Aubergier

Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Temporary summer premises selling women’s ready-to-wear, jewelry, leather goods and accessories. Tienda temporal de verano de prêt-à-porter femenino, joyería, marroquinería y accesorios. Temporäres Sommerlokal mit dem Verkauf von Damenoberbekleidung, Schmuck, Lederwaren und verschiedenen Accessoires. Mise à jour le 2023-05-28 par Creuse Confluence Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Chambon-sur-Voueize, Creuse Autres Lieu Ancien Presbytère Adresse Ancien Presbytère Place Aubergier Ville Chambon-sur-Voueize Departement Creuse Lieu Ville Ancien Presbytère Chambon-sur-Voueize

Ancien Presbytère Chambon-sur-Voueize Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambon-sur-voueize/