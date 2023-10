[Concert] Notes sur la mélodie des choses Ancien presbytère Arques-la-Bataille, 4 novembre 2023, Arques-la-Bataille.

Arques-la-Bataille,Seine-Maritime

Notes sur la mélodie des choses

Musique de Gustav Mahler, Hugo Wolf et Franz Schubert

Poésies de Rainer Maria Rilke

Océane Deweider, mezzo-soprano

Gabrielle Resche, piano Érard de 1845 (collection de l’Académie Bach)

Dans ses Notes sur la mélodie des choses, le poète Rainer Maria Rilke s’interroge sur ce qui relie les Hommes et sur le rôle de l’Art dans ce lien. À partir de cette idée, Gabrielle Resche et Océane Deweirder tissent un concert-lecture subtil, où la poésie de Rilke vient prendre écho dans la beauté mahlérienne ; celle qui explore la relation fragile entre l’amour terrestre, la puissance divine et l’engagement artistique.

Mais avec ces deux interprètes, les sujets sérieux ne sont jamais austères. Et ce n’est pas sans douce légèreté et rire qu’elles vous emmèneront dans les profondeurs les plus sublimes des questionnements humains.

Avec des Lieder de Mahler, ponctués par Wolf et Schubert (qui n’ont pas pu s’empêcher de donner leur avis).

Programme :

Ich bin der Welt , extrait des Rückert-Lieder – Gustav Mahler

Vor den Jugend, extrait de la symphonie “Das Lied von der Erde” – Gustav Mahler

Um Mitternacht , extrait des Rückert-Lieder – Gustav Mahler

Blick mir nicht , extrait des Rückert-Lieder – Gustav Mahler

Der Musikant extrait des Eichendorff-Lieder – Hugo Wolf

Erinnerung – Gustav Mahler

Begegnung , extrait des Mörike-Lieder – Hugo Wolf

Litanei – Franz Schubert

O Mensch gib acht , extrait de la Symphonie n°3 – Gustav Mahler

Urlicht , extrait de la Symphonie n°2- Gustav Mahler.

2023-11-04 20:00:00 fin : 2023-11-04 . .

Ancien presbytère

Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie



Notes on the melody of things

Music by Gustav Mahler, Hugo Wolf and Franz Schubert

Poetry by Rainer Maria Rilke

Océane Deweider, mezzo-soprano

Gabrielle Resche, 1845 Érard piano (Bach Academy collection)

In his Notes sur la mélodie des choses, poet Rainer Maria Rilke ponders what connects people, and the role of art in this connection. From this idea, Gabrielle Resche and Océane Deweirder weave a subtle concert-reading, where Rilke?s poetry echoes Mahlerian beauty, exploring the fragile relationship between earthly love, divine power and artistic commitment.

But with these two performers, serious subjects are never austere. And it is not without gentle lightness and laughter that they will take you into the most sublime depths of human questioning.

With Lieder by Mahler, punctuated by Wolf and Schubert (who couldn?t resist giving their opinion).

Program :

Ich bin der Welt , from the Rückert-Lieder ? Gustav Mahler

Vor den Jugend, from the symphony ?Das Lied von der Erde? Symphony, Gustav Mahler

Um Mitternacht , excerpt from Rückert-Lieder ? Gustav Mahler

Blick mir nicht , from the Rückert-Lieder ? Gustav Mahler

Der Musikant , excerpt from Eichendorff-Lieder ? Hugo Wolf

Erinnerung ? Gustav Mahler

Begegnung , from the Mörike-Lieder ? Hugo Wolf

Litanei ? Franz Schubert

O Mensch gib acht , from Symphony No. 3 ? Gustav Mahler

Urlicht , excerpt from Symphony No. 2- Gustav Mahler

Notas sobre la melodía de las cosas

Música de Gustav Mahler, Hugo Wolf y Franz Schubert

Poesía de Rainer Maria Rilke

Océane Deweider, mezzosoprano

Gabrielle Resche, piano Érard 1845 (colección de la Academia Bach)

En sus Notes sur la mélodie des choses (Notas sobre la melodía de las cosas), el poeta Rainer Maria Rilke se pregunta qué conecta a las personas y qué papel desempeña el arte en esta conexión. A partir de esta idea, Gabrielle Resche y Océane Deweirder tejen una sutil lectura de concierto, en la que la poesía de Rilke resuena en la belleza mahleriana, explorando la frágil relación entre el amor terrenal, el poder divino y el compromiso artístico.

Pero con estos dos intérpretes, los temas serios nunca son austeros. Y no es sin una suave ligereza y risas que le llevarán a las profundidades más sublimes del cuestionamiento humano.

Con Lieder de Mahler, puntuados por Wolf y Schubert (que no pudieron resistirse a dar su opinión).

Programa :

Ich bin der Welt , de los Rückert-Lieder ? Gustav Mahler

Vor den Jugend , extracto de la sinfonía ?Das Lied von der Erde? Sinfonía, Gustav Mahler

Um Mitternacht , extracto de los Rückert-Lieder ? Gustav Mahler

Blick mir nicht , extracto de los Rückert-Lieder ? Gustav Mahler

Der Musikant de los Eichendorff-Lieder ? Hugo Wolf

Erinnerung ? Extracto de Gustav Mahler

Begegnung , extracto de los Mörike-Lieder ? Hugo Wolf

Litanei ? Franz Schubert

O Mensch gib acht , extracto de la Sinfonía nº 3 ? Gustav Mahler

Urlicht , extracto de la Sinfonía nº 2- Gustav Mahler

Notizen zur Melodie der Dinge

Musik von Gustav Mahler, Hugo Wolf und Franz Schubert

Gedichte von Rainer Maria Rilke

Océane Deweider, Mezzosopran

Gabrielle Resche, Érard-Klavier von 1845 (Sammlung der Bach-Akademie)

In seinen Aufzeichnungen über die Melodie der Dinge fragt der Dichter Rainer Maria Rilke, was die Menschen verbindet und welche Rolle die Kunst dabei spielt. Ausgehend von dieser Idee entwerfen Gabrielle Resche und Océane Deweirder eine subtile Konzertlesung, in der Rilkes Poesie in Mahlers Schönheit widerhallt, die die zerbrechliche Beziehung zwischen irdischer Liebe, göttlicher Macht und künstlerischem Engagement erforscht.

Aber bei diesen beiden Interpreten sind ernste Themen nie streng. Und nicht ohne Leichtigkeit und Lachen werden sie Sie in die erhabensten Tiefen menschlicher Fragen führen.

Mit Liedern von Mahler, unterbrochen von Wolf und Schubert (die es sich nicht nehmen lassen konnten, ihre Meinung zu äußern).

Programm :

Ich bin der Welt , aus den Rückert-Liedern ? Gustav Mahler

Vor den Jugend, aus der Symphonie ?Das Lied von der Erde? Gustav Mahler

Um Mitternacht , aus den Rückert-Liedern ? Gustav Mahler

Blick mir nicht , aus den Rückert-Liedern ? Gustav Mahler

Der Musikant aus den Eichendorff-Liedern ? Hugo Wolf

Erinnerung ? Gustav Mahler

Begegnung , aus den Mörike-Liedern ? Hugo Wolf

Litanei ? Franz Schubert

O Mensch gib acht , aus der Symphonie Nr. 3 ? Gustav Mahler

Urlicht , aus der Symphonie Nr. 2- Gustav Mahler

Mise à jour le 2023-10-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche