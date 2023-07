[Conférence] Le piano à quatre mains en France à la fin du XIXe siècle Ancien Presbytère Arques-la-Bataille, 25 août 2023, Arques-la-Bataille.

Arques-la-Bataille,Seine-Maritime

Au XIXe siècle, le piano est roi. Incarnation de la modernité, il change en permanence dans son apparence visuelle comme dans l’image sonore qu’il incarne. Sur la scène des concerts, il triomphe dans des pièces de plus en plus virtuoses et spectaculaires, en soliste comme dans les affrontements héroïques qui l’opposent à l’orchestre.

Mais il s’impose aussi dans le cadre domestique des intérieurs bourgeois, qui ne peuvent désormais se concevoir sans lui. Se développe alors un large répertoire d’œuvres nouvelles ou de transcriptions, à jouer à quatre mains, afin de faire sonner le piano comme un orchestre. Une pratique autant musicale que sociale, donnant parfois naissance à des chefs-d’œuvre semblables à ceux qui seront joués par Maude Gratton et Rémy Cardinale..

2023-08-25 14:00:00 fin : 2023-08-25 . .

Ancien Presbytère

Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie



In the 19th century, the piano was king. The embodiment of modernity, it was constantly changing in both its visual appearance and the sound image it embodied. On the concert stage, it triumphed in increasingly virtuosic and spectacular pieces, both as soloist and in heroic confrontations with the orchestra.

But he also established himself in the domestic setting of bourgeois interiors, which could no longer be imagined without him. This led to the development of a wide repertoire of new works and transcriptions, to be played by four hands, in order to make the piano sound like an orchestra. A practice as musical as it was social, sometimes giving rise to masterpieces such as those played by Maude Gratton and Rémy Cardinale.

En el siglo XIX, el piano era el rey. Encarnación de la modernidad, cambiaba constantemente tanto en su aspecto visual como en la imagen sonora que encarnaba. En el escenario de los conciertos, triunfaba en piezas cada vez más virtuosas y espectaculares, tanto como solista como en heroicos enfrentamientos con la orquesta.

Pero también se impuso en el ámbito doméstico de los hogares burgueses, que ya no podían imaginarse sin él. Esto le llevó a desarrollar un amplio repertorio de obras nuevas y transcripciones, para ser tocadas a cuatro manos, de modo que el piano pudiera sonar como una orquesta. Esta práctica, tan musical como social, dio lugar en ocasiones a obras maestras como las interpretadas por Maude Gratton y Rémy Cardinale.

Im 19. Jahrhundert war das Klavier der König. Es ist die Verkörperung der Moderne und verändert sich ständig, sowohl in seiner visuellen Erscheinung als auch in seinem Klangbild. Auf der Konzertbühne triumphiert es mit immer virtuoseren und spektakuläreren Stücken, sowohl als Solist als auch in heroischen Auseinandersetzungen mit dem Orchester.

Aber auch in der häuslichen Umgebung des bürgerlichen Interieurs, das ohne ihn nicht mehr denkbar ist, setzt er sich durch. Es entstand ein breites Repertoire an neuen Werken und Transkriptionen, die zu vier Händen gespielt wurden, um das Klavier wie ein Orchester klingen zu lassen. Diese Praxis ist nicht nur musikalisch, sondern auch gesellschaftlich relevant und führt manchmal zu Meisterwerken wie denen, die von Maude Gratton und Remy Cardinale gespielt werden.

Mise à jour le 2023-06-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche