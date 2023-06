Visite de l’ancien poste d’aiguillage de Lyon-Perrache 1 Ancien poste d’aiguillage de Lyon-Perrache 1 Lyon, 16 septembre 2023, Lyon.

Depuis le début des années 1930, et bien connu des usagers du tunnel de Fourvière, le poste 1 de Lyon-Perrache dresse sa silhouette atypique, les pieds dans la Saône… Chargé d’expédier et de recevoir les trains du côté Ouest de la gare, il est désaffecté depuis novembre 2016. Une équipe de passionnés s’attache à lui redonner vie afin de l’ouvrir, par la suite, aux visites guidées.

Le poste 1 de Lyon-Perrache est un témoin exceptionnel des technologies développées et mises en œuvre dans les années 1910 et 1920 dans le monde des chemins de fer.

L’association a donc décidé de remettre le poste 1 en service… simulé ! : un logiciel informatique dédié et spécialement créé à cet effet, branché sur les installations, simule le passage de trains virtuels, tandis qu’il est capable de détecter les faits et gestes de l’aiguilleur et de réagir en conséquence. Il ne manquer que les trains… Le visiteur peut ainsi, durant quelques minutes ou quelques heures, se mettre dans la peau de l’aiguilleur, et découvrir une partie de ce métier formidable.

Le projet de simulation se double d’un projet de reconstitution. En effet, depuis quelques décennies, la technologie informatique est omniprésente et les postes d’aiguillage n’y échappent pas : écrans, claviers, créent un masque entre l’aiguilleur et ses collègues… de même qu’avec les visiteurs potentiels.

Nous avons donc fait le choix de faire faire aux visiteurs une plongée dans les années 1950. Place au papier, encriers et téléphones à cadran ! Et quel plaisir d’entendre, à nouveau, le sifflet des locomotives à vapeur…

En mai 2022, le poste a obtenu le Grand Prix « Citoyens du Patrimoine » de la Ville de Lyon.

En septembre 2022, Le poste a obtenu la mention « Patrimoine Industriel » du concours « Patrimoine Aurhalpin ».

Le poste a été inscrit, en totalité (poste et cabine) au titre des Monuments historiques le 23 mars 2023.

La visite se veut pédagogique et accessible à tous les publics.

La fonction des postes d’aiguillage et des aiguilleurs sera présentée, ainsi qu’un bref historique de leur évolution technologique, afin de comprendre les spécificités du poste 1 de Lyon-Perrache.

Sont ouverts à la visite la salle des aiguilleurs, au 4ème et dernier étage du poste, ainsi que le troisième étage, qui héberge le combinateur mécanique et une partie des relais électriques de l’installation.

Les visites guidées, sur réservation obligatoire, durent 50 minutes et commencent toutes les heures entre 10h00 et 18h00 (dernier départ 17h00). Le nombre de places est limité.

Sylvère AÏT AMOUR, Rails & histoire