Rognac Le sel de la petite mer Ancien port de Rognac Rognac, 16 septembre 2023, Rognac. Le sel de la petite mer Samedi 16 septembre, 10h00 Ancien port de Rognac Entrée libre Exposition d’objets anciens liés à l’histoire de la lagune de l’étang de Berre (petite mer) : évocation du marais salant de Rognac, visites commentées, ateliers sur le sel Ancien port de Rognac 13340 Rognac Rognac 13340 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0781284222 http://nostamar.fr/ https://www.facebook.com/nostamar [{« type »: « email », « value »: « nostamar.rognac13@gmail.com »}] Port historique et millénaire de la ville de Rognac Parking station épuration. Gare SNCF Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

