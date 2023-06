« Église d’Orient et Église d’Occident se rencontrent à Pratlong ». Visite et conférence vous attendent dans cet ancien séminaire Ancien petit séminaire Saint-Louis de Pratlong Espérausses Espérausses Catégories d’Évènement: Espérausses

De 1931 à 1986 le petit séminaire Saint-Louis de Pratlong a accueilli 2 000 jeunes garçons de la région. Depuis 1987, il héberge l'école catholique internationale d'évangélisation Jeunesse Lumière où sont passés plus de 900 jeunes gens et jeunes filles de 57 pays. Trois chapelles peuvent se visiter. Deux comportent des fresques de Nicolaï Greschny et une troisième des icônes réalisées par des moines d'un monastère d'Ukraine. La conférence « Église d'Orient et Église d'Occident se rencontrent à Pratlong » sera quant à elle, donné le dimanche à 15h30 par le père Daniel-Ange.

Ancien petit séminaire Saint-Louis de Pratlong
Lieu-dit Pratlong, 81260 Espérausses
Espérausses 81260 Tarn Occitanie

L'ancien petit séminaire Saint-Louis de Pratlong fut fondé en 1931 par l'archevêque d'Albi, Mgr. Cézérac. Trois chapelles y sont visibles :

– la chapelle Saint-Louis, avec une grande fresque de Nicolaï Greschny, iconographe et fresquiste russe du XXe siècle.

– la chapelle Sainte-Thérèse de Lisieux, avec une autre fresque du sol au plafond de Nicolaï Greschny.

– une chapelle gréco-catholique, consacrée en 2004, avec des icônes en provenance d’un monastère d’Ukraine. Ce fut un lieu de résistance pacifique en cachant des Juifs et des réfractaires au S.T.O. et en accueillant des maquisards locaux durant la guerre de 1939-1945. Après Vabre, prendre la D55. Après Espérausses, rejoindre la D55. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

