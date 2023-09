Visite nocturne décalée Ancien palais épiscopal Saint-Jean-de-Maurienne Catégories d’Évènement: Saint-Jean-de-Maurienne

Départ à 20h30

RDV Cour de l’Ancien Évêché, Place de la Cathédrale La Jeanne vous accueille à la tombée de la nuit, vêtue de son beau costume traditionnel avec son accent bien de chez nous et son franc parler parfois taquin. Elle vous emmène en promenade dans son Saint-Jean. Ancien palais épiscopal Place de la cathédrale, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T21:30:00+02:00

