Exposition Trimet « Au fil de l'aluminium » Ancien palais épiscopal Saint-Jean-de-Maurienne

Savoie Exposition Trimet « Au fil de l’aluminium » Ancien palais épiscopal Saint-Jean-de-Maurienne, 15 septembre 2023, Saint-Jean-de-Maurienne. Exposition Trimet « Au fil de l’aluminium » 15 – 17 septembre Ancien palais épiscopal Trimet appartient au tissu industriel et économique de Saint-Jean-de-Maurienne. Cette exposition temporaire vous plonge dans l’univers de Trimet à travers des photographies, une maquette légo, des archives etc.

Retrouvez l’exposition dans le Grand Salon de l’Ancien Evêché, première pièce du Musée. Ancien palais épiscopal Place de la cathédrale, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

