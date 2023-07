Visite guidée de l’ancien palais épiscopal de Laon Ancien palais épiscopal Laon, 16 septembre 2023, Laon.

Visite guidée de l’ancien palais épiscopal de Laon 16 et 17 septembre Ancien palais épiscopal Accès sur inscription obligatoire (avant le 11 septembre 2023)

Spécialement ouvertes au public, les chapelles haute et basse de cette ancienne demeure de l’évêque datant du XIIe seront accessibles au cours de cette visite… A noter que ce palais épiscopal abrite désormais le Tribunal Judiciaire de Laon.

En parallèle auront lieu une exposition de peintures et sculptures en chapelle basse et des spectacles en extérieur…

Visite limitée à 20 pers. par session / photos non autorisées

Ancien palais épiscopal Place Aubry 02000 Laon 02000 Gare Aisne [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}] Ancien siège de l’évêque de Laon, ce lieu abrite désormais les locaux du Tribunal Judiciaire de Laon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

OT Pays de Laon