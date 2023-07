Ouverture de la cour de l’ancien palais épiscopal de Laon Ancien palais épiscopal Laon, 16 septembre 2023, Laon.

Ouverture de la cour de l’ancien palais épiscopal de Laon 16 et 17 septembre Ancien palais épiscopal Entrée libre (se munir d’une pièce d’identité)

Ouverture de la cour d’honneur (en accès libre) et de la chapelle basse (visites guidées sur réservation auprès de l’Office de tourisme avant le 11 septembre).

Exposition de peintures et sculptures (en chapelle basse) et spectacles en extérieur.

Ancien palais épiscopal Place Aubry 02000 Laon 02000 Gare Aisne Ancien siège de l’évêque de Laon, ce lieu abrite désormais les locaux du Tribunal Judiciaire de Laon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

OT Pays de Laon