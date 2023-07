Du parlement de Franche-Comté au Palais de Justice Ancien palais de justice Besançon, 12 juillet 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

En compagnie d’un guide-conférencier et d’un ancien greffier, découvrez plus de quatre siècles d’architecture judiciaire..

Mardi 10:00:00

Ancien palais de justice Rue Hughes Sambin

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



In the company of a guide and a former court clerk, discover more than four centuries of judicial architecture.

En compañía de un guía y de un antiguo secretario judicial, descubra más de cuatro siglos de arquitectura judicial.

Entdecken Sie in Begleitung eines Fremdenführers und eines ehemaligen Gerichtsschreibers mehr als vier Jahrhunderte Gerichtsarchitektur.

