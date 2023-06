Exploration fascinante de la chartreuse : chef-d’œuvre du gothique flamboyant du XVe siècle et trésors cachés Ancien monastère de la chartreuse Saint-Sauveur Villefranche-de-Rouergue Catégories d’Évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue Exploration fascinante de la chartreuse : chef-d’œuvre du gothique flamboyant du XVe siècle et trésors cachés Ancien monastère de la chartreuse Saint-Sauveur Villefranche-de-Rouergue, 16 septembre 2023, Villefranche-de-Rouergue. Exploration fascinante de la chartreuse : chef-d’œuvre du gothique flamboyant du XVe siècle et trésors cachés 16 et 17 septembre Ancien monastère de la chartreuse Saint-Sauveur Gratuit. Entrée libre. Lieu d’exception, la chartreuse Saint-Sauveur est un chef-d’oeuvre du gothique flamboyant du XVe siècle. L’édifice abrite des pièces d’une richesse insoupçonnée parmi lesquelles deux cloîtres, dont un des plus grands de France. Ancien monastère de la chartreuse Saint-Sauveur Avenue Vézian Valette, 12200 Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 12200 Combesales Aveyron Occitanie 05 65 45 13 18 http://www.villefranche.com La chartreuse Saint-Sauveur est un monastère construit à partir de 1452 grâce au legs testamentaire de Vésian Valette, un riche négociant en drap. Il est situé à l’écart de la cité et impose une discipline extraordinaire à la communauté des moines, comprenant l’isolement, la vie contemplative et le silence absolu. En plus du grand cloître, la chartreuse possède également un petit cloître richement sculpté, qui est une très belle illustration du style gothique flamboyant. L’église, la chapelle des étrangers, le vestibule, la salle capitulaire et le réfectoire sont tous des exemples précieux de l’architecture de la fin du Moyen Âge. Depuis le centre ville de Villefranche, suivre direction « Najac / Albi ». Le monument est à 10 minutes à pied du centre ville. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00
2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

