Urbex – Visites nocturnes de l’ancien lycée Coat an Doc’h Ancien lycée Coat an Doc’h Lanrodec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Lanrodec Urbex – Visites nocturnes de l’ancien lycée Coat an Doc’h Ancien lycée Coat an Doc’h Lanrodec, 27 décembre 2023, Lanrodec. Lanrodec Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 17:30:00

fin : 2023-12-28 21:00:00 . À la nuit tombée, un autre monde se révèle. Celui du passé, des ombres, des visions, des rêves ou des cauchemars… Pénétrez de nuit en notre compagnie, torche à la main, dans l’étrange lycée abandonné de Coat an Doc’h, à Lanrodec ! Dans ces lieux chargés d’histoires inoccupés depuis 2012, entre frisson et découverte à la manière de l’Urbex, avant la réhabilitation des lieux, soyez les derniers privilégiés à pouvoir vivre cette expérience que vous n’oublierez pas de sitôt ! Départs à 17h30, 18h30 et 19h30. Visites réservées aux adultes et aux adolescents accompagnés, à partir de 15 ans. Notre petit conseil : si vous avez une lampe torche, prenez-la, elle pourrait vous servir ! Sur inscription. .

Ancien lycée Coat an Doc’h Lieu-dit Coat an Doch

Lanrodec 22170 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-12-13 par Office de tourisme Falaises d’Armor Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Lanrodec Autres Code postal 22170 Lieu Ancien lycée Coat an Doc'h Adresse Ancien lycée Coat an Doc'h Lieu-dit Coat an Doch Ville Lanrodec Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Ancien lycée Coat an Doc'h Lanrodec Latitude 48.532569 Longitude -3.033864 latitude longitude 48.532569;-3.033864

Ancien lycée Coat an Doc'h Lanrodec Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanrodec/