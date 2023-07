Visite commentée Ancien logis seigneurial des Hauts de Montrieux Naveil Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Naveil Visite commentée Ancien logis seigneurial des Hauts de Montrieux Naveil, 17 septembre 2023, Naveil. Visite commentée Dimanche 17 septembre, 14h30 Ancien logis seigneurial des Hauts de Montrieux Visites commentées par le propriétaire délégué « Maisons paysannes de Loir-et-Cher ». Ancien logis seigneurial des Hauts de Montrieux 6 impasse du Four-à-Pain 41100 Naveil Naveil 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 73 57 50 http://www.naveil.fr Datant du XVe siècle avec pigeonnier réhabilité au XIXe siècle en ferme avec four à pain. présence d’un parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

