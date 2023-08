Expo au Lavoir JM RACKELBOOM Ancien lavoir communal Mouchamps, 16 septembre 2023, Mouchamps.

Expo au Lavoir JM RACKELBOOM 16 et 17 septembre Ancien lavoir communal Entrée libre

Jean Michel RACKELBOOM,

Artiste-peintre, graveur et professeur.

Professeur de dessin et peinture « Atelier JM »

Installé à 8 les Bouillères BOUFFERE 85600 (Montaigu Vendée)

Né le 19 mars 1964 à PARIS – Première exposition collective en 1982 et première exposition privée en 1989.

Après avoir étudié les techniques traditionnelles picturales (Etudes d’Arts Appliquées DUPERRE à PARIS 11e) il s’oriente vers la gravure taille douce (eau-forte, mezzo tinte, aquatinte et monotype à l’atelier DALMAS rue François Miron PARIS 4e, et l’aquarelle, où il anime des ateliers et des stages auprès du CEDTE organisme de formation professionnelle, et enfin, la peinture acrylique à partir de 2007.

A partir de 2009, il propose des installations sur le thème de l’eau, des minéraux et des végétaux.

Il expose depuis une quarantaine d’années, et bénéficie de nombreux prix au niveau national.

Ancien lavoir communal Rue du Beignon, 85640 Mouchamps

