Découvrez l’Hôpital Central au cours d’une visite guidée du site. Une présentation historique des bâtiments, à partir de photos anciennes et de documents, sera proposée au cours de la promenade.

Au lendemain de la guerre de 1870, Strasbourg n'est plus en territoire Français. Sa Faculté de Médecine avec l'Ecole Supérieure de Pharmacie est, après bien des péripéties, transférée à Nancy. La nouvelle Faculté est inaugurée le 19 novembre 1872. Elle est installée dans les locaux de l'Ecole Préparatoire de Médecine vite trop exigus, puis transférée dans les nouvelles constructions de la rue Lionnois : l'Institut Anatomique inauguré en 1893, puis dans l'Institut dit de Physiologie. Parallèlement, est édifié en 1883, dans le faubourg Saint-Pierre, l'Hôpital Central qui augmente notablement les ressources hospitalières nancéiennes, représentées alors essentiellement par l'Hôpital Saint-Charles et l'Hôpital Saint-Léon aménagé hâtivement à partir du dépôt de mendicité en 1873.

Entre 1940-1945, la Faculté, en partie réquisitionnée par les Allemands, dispense régulièrement son enseignement. Certains de ses membres, étudiants et professeurs, participent activement à des réseaux de Résistance; plusieurs d’entre eux sont déportés.

Après la fin de la dernière guerre, l’émergence rapide de nouvelles disciplines modifie peu à peu et profondément les structures hospitalières et de l’enseignement. Le nombre des étudiants augmente. Il faut procéder à de nouvelles constructions. L’ordonnance Debré du 30 novembre 1958 crée les Centres hospitalo-universitaires (C.H.U.) et induit une véritable mutation dans l’organisation de la Faculté et des Hôpitaux et dans leurs rapports respectifs. L’Hôpital de Brabois est inaugurée en 1973. La Faculté quitte la rue Lionnois pour le plateau de Brabois en 1975.

